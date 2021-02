Google Pixel-smartphones Ontvangen Beveiligingsupdate Van Februari 2021

Google heeft de nieuwste beveiligingspatch aangekondigd en uitgerold naar de Pixel-smartphones van het bedrijf. De patch van februari komt binnen via een Over The Air (OTA)-update en dicht in totaal 21 beveiligingslekken.

Aan het begin van iedere maand introduceert Google een nieuwe beveiligingspatch die vervolgens direct uitrolt naar de Pixel-smartphones. Kort daarna komt de patch ook binnen op smartphones van andere bedrijven. In het Security Bulletin staat dat Google 21 beveiligingslekken heeft gedicht waarvan een aantal ‘kritieke’ lekken. Ook zijn er een aantal kwetsbaarheden opgelost die specifiek voor de Pixel-smartphones gelden. Op de onderstaande afbeelding zien we dat het gaat om fixes voor sensoren en de touch bediening.

Mensen met een Google Pixel-smartphone ontvangen een notificatie zodra de over-the-air-update (OTA) voor hun toestel klaarstaat. Je kunt de kleine update vervolgens gewoon via WiFi of via het mobiele netwerk downloaden.

