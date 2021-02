OnePlus Nord N10 5G En Nord N100 In Prijs Verlaagd

OnePlus heeft besloten om de goedkopere OnePlus Nord N10 5G en de Nord N100 verder in prijs te verlagen. De smartphones kosten voortaan 50 euro minder, waardoor de toestellen nu verkrijgbaar zijn voor 299 euro en 149 euro.

De OnePlus Nord N10 5G verscheen vorig jaar op de markt voor 349 euro, maar kost voortaan 299 euro. De OnePlus Nord N100 kostte bij de introductie 199 euro, maar is nu te koop voor 149 euro. De prijsdaling is een goed besluit, omdat de OnePlus Nord N10 voorheen slechts 50 euro minder kostte dan de reguliere OnePlus Nord. Voor dit kleine prijsverschil moest je wel genoegen nemen met een hoop concessies, zoals een minder mooi scherm, mindere camera’s en minder krachtige hardware. Een prijsverschil van 100 euro maakt de Nord N10 5G wat aantrekkelijker.

De OnePlus Nord N100 is met een prijskaartje van 149 euro nu ongeveer even duur als bijvoorbeeld de Motorola Moto G9 Play en de Moto E7 Plus.

