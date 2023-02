Netflix Verlaagt Prijzen In Meer Dan 30 Landen

Netflix is de afgelopen tijd zelfden positief in het nieuws. Zo heeft de streamingdienst prijsverhogingen doorgevoerd en maatregelen genomen tegen het delen van een account met vrienden en familie. Vandaag hebben wij voor sommige gebruikers wat positiever nieuws. Netflix heeft namelijk aangekondigd dat het bedrijf in meer dan 30 landen zijn abonnementsprijzen zal verlagen.

De prijsverlagingen worden doorgevoerd in 30 landen in Midden-Oosten, Afrika, Latijns-Amerika en Azië. De prijsdaling voor het Basic-, Standard- en Premium-abonnement varieert van 13 tot 60 procent. Dit besluit van Netflix heeft overigens wel gezorgd voor een reactie van de aandeelhouders, waardoor het aandeel op de dag van de aankondigen daalde met 5 procent.

Volgens onderzoeksbureau Ampere Analysis ontvangen zo’n 10 miljoen van de in totaal 260 miljoen Netflix-abonnees een korting. In Nederland blijft de prijs ongewijzigd en betalen we voor een Netflix-abonnement € 7,99, € 11,99 en € 15,99 per maand.

via [AW]