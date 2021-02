“Samsung Werkt Aan Nieuwe Robuuste Smartphone Galaxy Xcover 5”

Samsung lijkt te werken aan een nieuwe robuuste smartphone die onder de naam Galaxy Xcover 5 op de markt verschijnt. De eerste specificaties van de Galaxy Xcover 5 zijn nu uitgelekt.

De informatie is afkomstig van Sudhanshu, een tech-lekker die wel vaker juiste informatie heeft uitgelekt. Volgens hem werkt Samsung aan een nieuwe Galaxy Xcover-smartphone met een 5,3-inch scherm en een 3000 mAh accu. Het lijkt dus te gaan om een compacte smartphone. De Galaxy Xcover 5 heeft een 16MP rear-camera en een 5MP selfie-camera. Intern vinden we 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. De accu kun je opladen via de USB-C poort met een maximale snelheid van 15W.

We weten nog niet wanneer Samsung de Galaxy Xcover 5 officieel zal introduceren, maar volgens een andere tech-lekker, Nils Ahrensmeier, kunnen we de smartphone ergens in maart verwachten.

via [androidplanet]