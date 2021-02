Motorola En Bullitt Group Werken Samen Aan Robuuste Smartphone

Bullitt Group heeft bekendgemaakt dat het bedrijf een samenwerking heeft opgestart met Motorola. De bedrijven gaan samenwerken aan de ontwikkeling en verkoop van rugged mobiele telefoons onder de Motorola merknaam.

Bullitt Group is een bedrijf die bekend staat om zijn rugged mobiele telefoons, die onder verschillende merknamen op de markt zijn gebracht, waaronder CAT. In een persbericht zegt Dave Floyd, medeoprichter van Bullitt Group, het volgende.

Met deze unieke strategische alliantie kan Bullitt zijn ervaring met rugged technologie toepassen op het productportfolio van Motorola. Motorola is de uitvinder van de mobiele telefoon en blijft een van de meest iconische merken ter wereld. Dat zij ons toevertrouwen om hun apparaten rugged te maken, bewijst dat we Bullitt in de afgelopen elf jaar hebben uitgebouwd tot een uitzonderlijke onderneming.