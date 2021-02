Samsung Galaxy S20 FE Ontvangt One UI 3.1-update In Nederland

Samsung is begonnen met de uitrol van de One UI 3.1-update voor de Galaxy S20 FE. One UI 3.1 is gebaseerd op Android 11 en brengt een aantal verbeteringen met zich mee. De update is nu in verschillende landen te downloaden, waaronder Nederland.

De Samsung Galaxy S20 FE kreeg eind vorig jaar een update naar One UI 3.0, maar er staat nu alweer een nieuwe update klaar. De update met versienummer G781BXXU2CUB5 installeert One UI 3.1 waarin een aantal nieuwe functies zijn verwerkt. Zo krijgen gebruikers toegang tot Director’s View, 8K Video Snap, achtergronden voor telefoongesprekken en een gum in de Galerij-app waarmee ongewenste objecten uit foto’s kunnen worden gehaald. Ook heeft Samsung de Single Take-functie in de camera-app verbeterd en is Knox Vault geoptimaliseerd.

De One UI 3.1-update voor de Galaxy S21 FE is nu te downloaden in Nederland, België, Griekenland, Roemenië, Spanje, Duitsland, Scandinavië, Tsjechië, Zwitserland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Slovenië, Portugal en Polen. De rest van de wereld zal snel volgen.

via [AW]