Review Cat S42: Robuuste En Voordelige Smartphone

De Cat Phones van Bullitt Group staan bekend om hun robuuste bouwkwaliteit, waterdichte behuizing en vaak handige extra’s voor gebruik in ruigere omgevingen. Elk jaar brengt het bedrijf meerdere Cat Phones op de markt in verschillende prijscategorieën. Vandaag kijken we naar de Cat S42, een robuuste smartphone met een aantrekkelijk prijskaartje.

Inhoud

De smartphone komt in een simpele kartonnen doos met het bekende zwart/geel kleurenpatroon. Wanneer we de doos openen zien we de Cat S42 liggen. In een vakje onder de smartphone vinden we een micro-usb kabel, een oplaadadapter en wat papierwerk.

Cat Phone

De meeste van jullie hebben waarschijnlijk nog nooit een Cat Phone in hun handen gehad. Consumenten zijn namelijk meestal opzoek naar smartphones met een dunne behuizing, dunne schermranden en vlaggenschip specificaties. Dergelijke smartphones zijn echter niet ideaal voor gebruik in ruigere omgevingen. Denk hierbij aan een bouwplaats en in de horeca, of tijdens avontuurlijke wandelingen en vis trips. Dit is waar Bullitt Group de markt vult met zijn Cat Phones.

Wanneer je in een restaurant zit en iemand je bestelling komt opnemen, dan zal je zien dat ze hiervoor vaak een Cat Phone gebruiken. Een Cat Phone kun je namelijk best een keer laten vallen of met je natte en vieze vingers bedienen. Aan het einde van de dag was je de smartphone gewoon met heet water en zeep, om de smartphone de volgende dag weer te misbruiken. Ben jij iemand die een dergelijke smartphone goed kunt gebruiken dan zit je bij Cat Phones aan het juiste adres.

Uiterlijk en bouwkwaliteit

Zodra we de Cat S42 uit de verpakking halen vallen twee dingen op. De smartphone is groot en redelijk zwaar. De Cat S42 weegt namelijk 220 gram en heeft rondom het scherm dikke randen. Daarnaast is de behuizing voorzien van een dikke laag rubber die de smartphone waterdicht maakt en beschermt wanneer je de smartphone laat vallen. Deze rubberen laag steekt een klein beetje boven het scherm uit, zodat deze ook bescherming biedt wanneer je de smartphone plat op het scherm laat vallen. Daarnaast zorgt het rubber in combinatie met het ribbelpatroon aan de achterkant voor een goede grip.

Aan de bovenkant vinden we een 3.5mm koptelefoonaansluiting en aan de onderkant een micro-usb aansluiting. Beide aansluitingen zijn bedekt met een rubberen klepje. De aanwezigheid van een 3,5mm koptelefoonaansluiting is in mijn ogen een pluspunt, maar een micro-usb aansluiting is inmiddels wel wat ouderwets. In plaats van micro-usb had ik liever een USB-C aansluiting gezien. Achterop zien we een enkele camera. Een vingerafdrukscanner ontbreekt.

Aan de rechterkant vinden we de volume-knoppen en de powerknop. De volume-knoppen hebben een gladde textuur en de powerknop heeft een geribbelde textuur. Een verschil in textuur is prettig, zodat je zonder te kijken voelt welke knop je indrukt. Uniek aan de Cat S42 is de aanwezigheid van de oranje knop aan de linkerkant van de behuizing. Later in deze review komen we hierop terug.

Wanneer je de smartphone vastpakt voel je direct dat je te maken hebt met een robuuste smartphone, wat je meteen veel vertrouwen geeft. Je weet gewoon dat je de smartphone gerust even aan de kant kunt “gooien” wanneer je druk aan het werk bent en je handen vrij moet houden.

Specificaties en functies

Specificaties

– 5,5-inch IPS LCD-scherm met een resolutie van 720 x 1440 pixels

– Mediatek MT6761D Helio A20

– 3GB werkgeheugen

– 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart

– 13MP camera aan de achterkant

– 5MP selfie-camera

– 4200 mAh accu met micro-usb aansluiting

– water en stofbestendige behuizing (IP68) met MIL-STD-810G militaire graad bescherming

– 3.5mm koptelefoonaansluiting

– fysieke programmeerbare knop

– NFC-chip

– dualSIM-ondersteuning

De Cat S42 heeft geen krachtige specificaties en geen uitgebreide camera setup. De smartphone is namelijk niet gemaakt voor gamers of mensen die elke dag leuke selfies op social media willen delen. De Cat S42 is voornamelijk bedoeld voor de mannelijke consument die opzoek is naar een toestel waarvan ze kunnen vertrouwen dat deze in elke situatie werkt. Het gaat dan vaak om mensen met een actieve en fysiek zware baan en mensen die veel buiten zijn. In dergelijke situaties kan de smartphone in aanraking komen met water, stof, zand, harde objecten en extreme temperaturen.

De minder krachtige specificaties zijn ook te verklaren door de lage adviesprijs van de smartphone. Zo is de Cat S42 inmiddels al verkrijgbaar voor ongeveer 250 euro. Dit is een zeer nette prijs voor een robuuste smartphone. De accu heeft overigens wel een grotere capaciteit dan de meeste smartphones, waardoor je met een volle accu twee dagen vooruit kunt.

De interne hardware is misschien niet om over naar huis schrijven, maar de smartphone is zeker niet traag. Applicaties openen meteen, het kijken van video’s gaat soepel en ook het spelen van een spel zoals Asphalt 9 is mogelijk. Ook bleef de smartphone koel tijdens een intense gaming-sessie. Het snel reageren van handelingen is waarschijnlijk te danken aan de vrijwel kale versie van Android 10. Hierdoor draaien er geen onnodige applicaties van derden op de achtergrond die de smartphone kunnen vertragen.

Eerder in de review spraken wij over een oranje knop aan de linkerkant van de behuizing. Dit is een programmeerbare knop die je zelf eenvoudig een functie kunt geven. Zo kun je bijvoorbeeld met een dubbele tik je favoriete app openen of met een lange tik de led-lamp van de camera activeren. Het instellen van deze knop werkt erg eenvoudig en zo’n programmeerbare knop mag wat mij betreft wel op elke smartphone aanwezig zijn.

Voorop vinden we een 5MP selfie-camera en achterop een enkele 13MP camera. De enkele rear-camera maakt prima foto’s in omgevingen met veel licht, zoals op een zonnige dag op het terras. In donkere omgevingen gaat de kwaliteit echter achteruit. Foto’s die zijn gemaakt in het donker tonen meer ruis en de kleuren komen minder mooi over. Hierdoor is de Cat S42 niet geschikt voor mensen die graag veel foto’s maken. De onderstaande foto’s zijn gemaakt met de Cat S42.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De Cat S42 is een vrij grote en zware smartphone met dikke schermranden. De specificaties zijn niet erg krachtig en de camera is niet geschikt voor gebruik in donkere omgevingen. Daar tegenover staat dat je voor weinig geld een vrijwel onverwoestbare smartphone met een grote accu in huis haalt, waarvan je kunt vertrouwen dat deze in alle situaties werkt. Je kunt de smartphone zonder problemen in de regen laten liggen of in je gereedschapskist gooien en je kunt het scherm bedienen met handschoenen aan. De programmeerbare fysieke knop aan de zijkant is zeer handig om snel even je favoriete app op te starten of de zaklamp te openen. De smartphone draait uit de doos op vrijwel kale versie van Android 10.

Voordelen

– robuust en waterdicht

– programmeerbare fysieke knop

– aantrekkelijk geprijsd

– scherm te bedienen met handschoenen aan

– redelijk grote accu

Nadelen

– grote smartphone met dikke schermranden

– minder krachtige specificaties

– eenvoudig camera

Interesse in de Cat S42? Dan kun je de smartphone kopen bij Coolblue, Belsimpel of Bol.com.