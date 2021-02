Eerste Beelden Van Poco F3 Pro Opgedoken

Bij de Chinese keuringsinstantie TENAA zijn details opgedoken van de Redmi K40 Pro. Vermoedelijk verschijnt dezelfde smartphone in Nederland op de markt onder de naam Poco F3 Pro.

Poco heeft vorig jaar de Poco F2 Pro op de markt gebracht die volledig was gebaseerd op de Redmi K30 Pro. Nu zijn er beelden opgedoken van de Redmi K40 en Redmi K40 Pro, waarvan de kans groot is dat we dezelfde beelden kunnen plaatsen bij de Poco F3 Pro.

De beelden zijn gedeeld door de Chinese geruchtenverspreider Digital Chat Station. Op de beelden zien we onder andere een camera-module die veel lijkt op die van de Xiaomi Mi 11. Dit keer heeft de smartphone geen pop-up camera, want we zien in het scherm een kleine inkeping voor de selfie-camera. Volgens eerdere geruchten beschikt de Redmi K40 Pro onder andere over een Snapdragon 888-processor en een 4000 mAh accu. Overige specificaties en een adviesprijs ontbreken nog. De Poco F2 Pro verscheen in Nederland en België op de markt voor 499 euro.

via [AW]