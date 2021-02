Motorola Introduceert Budget-smartphone Moto E6i

Motorola heeft in Brazilië een nieuwe budget-smarthpone aangekondigd. De smartphone heet Moto E6i en kost omgerekend ongeveer 150 euro. Het is nog onduidelijk of de smartphone ook naar Europa komt.

De Motorola Moto E6i beschikt over een 6,1-inch IPS-scherm met een resolutie van 720 x 1560 pixels en een kleine druppelnotch voor de 5MP selfie-camera. Intern vinden we een 1,6Ghz Unisoc Tiger SC9863A octacore-chip, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 13MP + 2MP rear-camera, een vingerafdrukscanner aan de achterkant van de behuizing en een 3000 mAh accu met ondersteuning voor 10W opladen. De smartphone maakt nog gebruik van een ouderwetse micro-USB-poort.

De Motorola Moto E6i is in Brazilië verkrijgbaar in de kleuren titanium en roze. Het is nog onduidelijk of de smartphone op een later tijdstip ook in Nederland en België op de markt verschijnt.

