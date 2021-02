Chromebooks: geschikt voor school of toch niet?

Chromebooks zijn lichtgewicht laptops die zijn gemaakt voor mensen die er één zoeken die licht is, makkelijk mee te nemen is en niet al te duur is. Er zijn modellen die al voor enkele honderden euro’s te koop zijn, maar zijn deze geschikt voor studenten en middelbare scholieren?

Draagbaarheid

Één van de grootste voordelen van een Chromebook is toch wel het gemak om hem overal mee naar toe te kunnen nemen. De gemiddelde Chromebook weegt iets meer dan een kilogram, en heeft daarnaast ook over het algemeen een kleine displaygrootte.

Batterijduur

De meeste Chromebooks blinken uit in hun batterijduur. Er zijn modellen die wel meer dan 15 uur mee kunnen, wat vooral komt doordat de apps die ze moeten draaien niet zwaar zijn. Dit maakt het ook geen enkel probleem dat veel modellen maar 4 GB RAM of een opslagruimte hebben van 32 GB.

Compatibiliteit met software

Software compatibiliteit kan bij het gebruik van een Chromebook voor school een groot probleem zijn. Remco Bravenboer (onderzoeker bij Laptoid) meldt hierover het volgende; “Het grootste probleem bij Chromebooks is de compatibiliteit van software. Op Chrome OS is het alleen mogelijk om apps uit de Play Store te installeren, waardoor het voor studenten lastig kan zijn om opleidingsgerichte software te gebruiken, zoals bijvoorbeeld geavanceerde videobewerkingssoftware.”.

Hij vertelt ons daarnaast dat het voor middelbare scholieren en de basisschool een minder groot probleem is, aangezien deze kinderen bijna altijd gebruik maken van apps die beschikbaar zijn via de browser.

Onderweg werken

Een tweede nadeel van het gebruik van een Chromebook voor studenten, is dat het bijna niet mogelijk is om offline te werken (bijvoorbeeld onderweg naar school). Aangezien alles vanuit de Cloud gebeurt, is het bijvoorbeeld niet mogelijk om snel even een documentje in de bus aan te passen. (Tenzij u natuurlijk een goede databundel hebt!)