“Introductie Poco X3 Pro Op 30 Maart”

Poco heeft een bericht gedeeld met daarin enkele hints voor de aankondiging van een nieuwe smartphone. Het lijkt te gaan om de Poco X3 Pro, die we waarschijnlijk op 30 maart te zien krijgen.

In een brief die Poco naar fans heeft gestuurd staan een aantal teksten dichtgedrukt als hint voor een aankomende smartphone. Deze teksten doen vermoeden dat we eind maart een krachtigere variant van de Poco X3 NFC te zien krijgen. De Poco X3 NFC verscheen in het najaar van 2020. Veel details over de Poco X3 Pro hebben we nog niet, maar geruchten spreken over de aanwezigheid van een nog onaangekondigde Snapdragon 860-processor.

Volgens andere berichten is de Poco X3 Pro een variant van de Xiaomi Mi 11X. Deze smartphone is alleen in India uitgebracht en beschikt onder andere over een Snapdragon 870-processor, een 48MP hoofdlens, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en ondersteuning voor 33W snelladen.

Na de officiële introductie, die dus op 30 maart lijkt plaats te vinden, zullen wij alle details met jullie delen.

via [AW]