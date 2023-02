Wanneer Moet Ik Mijn Smartphone Brengen Voor Een Reparatie?

Smartphones zijn erg duur en daarom zijn de meeste mensen erg zuinig op hun Android-toestel of iPhone. Toch kun je schade nooit 100% voorkomen en zit een ongeluk vaak in een klein hoekje. In dit artikel bespreken wij wanneer het verstandig is om jouw smartphone in te leveren voor reparatie en wanneer het misschien beter is om een nieuwe smartphone te kopen.

Garantie

Smartphones worden doorgaans geleverd met één of twee jaar garantie. Afhankelijk van de bijbehorende garantie kun je bij schade vaak terecht bij de fabrikant van de smartphone. Tijdens de garantieperiode kun dan je gebruikmaken van gratis of voordelige reparatie. Let wel op dat niet alles onder de garantie valt. Gaat het bijvoorbeeld om opzettelijke schade of in sommige gevallen waterschade, dan kan het zijn dat je geen gebruik kan maken van de garantie. Controleer daarom altijd de garantievoorwaarden bij het afsluiten van een garantie voor jouw smartphone.

Kosten van een reparatie

Is de garantieperiode verlopen of valt een specifieke schade niet onder de garantie, dan kun je bijvoorbeeld je iPhone repareren in Den Haag bij een reparatiebedrijf. Hier kun je een gebroken scherm, een dode accu, een kapotte behuizing of de camera snel vervangen. De kosten voor een reparatie zijn uiteraard voor jezelf en daarom is het belangrijk om te kijken of het de investering waard is om een reparatie uit te voeren. Zo kan het repareren van een gebroken iPhone 14-scherm al snel oplopen tot enkele honderden euro’s. Uiteraard is dit een stuk voordeliger dan het kopen van een nieuwe iPhone 14, maar ben jij bijvoorbeeld in het bezit van een iPhone dat al vijf jaar oud is, dan is het misschien verstandiger om een nieuwe iPhone te kopen.

Bij oude toestellen is de kans namelijk groter dat er op een later tijdstip nieuwe problemen opduiken. Daarnaast zijn oudere smartphones doorgaans niet meer zoveel waard en ontvangen deze smartphones vaak geen software-updates meer, waardoor het uitgeven van honderden euro’s vaak niet meer uit kan. Het uitvoeren van kleinere reparaties, zoals het vervangen van een accu, kan daarentegen vaak wel weer uit.

Snelle reparatie

Het voordeel van een vakkundig reparatiebedrijf is dat je een reparatie vaak ter plekke kunt laten uitvoeren. Je brengt jouw smartphone naar het reparatiebedrijf en legt het probleem uit. Na een akkoord over de prijs kun je jouw smartphone daar achter laten. Vaak is een reparatie, zoals het vervangen van een scherm, een accu of een camera vaak al in één of twee uur afgerond. Je kunt na het inleveren van jouw smartphone dus even gaan winkelen of lunchen om vervolgens de gerepareerde smartphone iets later op de dag alweer op te halen.

Dit geldt overigens niet alleen voor de reparaties van smartphones. Heb je bijvoorbeeld problemen met jouw laptop, dan kun je terecht bij Den Haag laptop repareren. Hier kun je binnen één dag een gebroken toetsenbord, scherm of accu laten vervangen. Het maakt hierbij niet uit of je een laptop hebt van Dell, Microsoft, Toshiba, Acer, HP, Samsung, Apple of een andere bekende laptop fabrikant. Ook andere apparaten zoals camera’s, tablets en computers zijn op deze manier te repareren.

Wat doen jullie bij schade? Kiezen jullie voor een reparatie en kopen jullie liever een nieuwe smartphone?