“HMD Global Introduceert 8 April Drie Nokia-smartphones”

HMD Global, de fabrikant verantwoordelijk voor de productie van de Nokia-smartphones, heeft op 8 april een evenement ingepland. Op deze dag krijgen we vermoedelijk drie nieuwe smartphones te zien waarvan al verschillende specificaties zijn uitgelekt.

Nokia zou overstappen op een nieuwe naamgeving voor zijn toestellen. De budget- en midrange-toestellen zullen op de markt verschijnen in de G en X-series. De eerste drie smartphones in deze series heten Nokia G10, Nokia X10 en Nokia X20.

Volgens Nokiapoweruser krijgen de X10 en X20 dezelfde Snapdragon 480-processor. Dit is de goedkoopste chipset met 5G-ondersteuning. De X10 komt volgens de geruchten met 6GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte, terwijl de X20 is uitgerust met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Overige specificaties hebben we momenteel nog niet, maar de Nokia X10 kost vermoedelijk 300 euro en de Nokia X20 ongeveer 349 euro.

Op 8 april krijgen we waarschijnlijk ook de Nokia G10 te zien. Dit is een krachtigere smartphone met een 6,4-inch scherm, een Snapdragon 662-processor en een 48MP hoofdlens. Na de officiële introductie zullen wij alle details van de drie smartphones met jullie delen.

