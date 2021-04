HMD Global Introduceert Nokia X- en G-serie

HMD Global heeft vier nieuwe smartphones aangekondigd. De Nokia X10 en X20 zijn twee nieuwe mid-range toestellen en de Nokia G10 en G20 zijn echte budget smartphones. Prijzen variëren van 139 euro tot 379 euro.

Tijdens een online lanceringsevenement heeft HMD Global meer duidelijkheid gegeven over de verschillende smartphone-series van Nokia. In de Nokia X-serie worden smartphones uitgebracht die thuishoren in het midden tot hoge prijssegment. De Nokia G-serie bestaat uit budget-toestellen. Als laatste heeft HMD Global de Nokia C-serie uitgebracht. Deze serie bestaat uit de goedkoopste toestellen die draaien op Android Go.

Voor de Nederlandse markt zijn vier nieuwe smartphones aangekondigd. De Nokia X20 is de krachtigste van de vier. Deze smartphone is uitgerust met een 6,67-inch LCD-scherm (FullHD+ 2400 x 1080 pixels), een Snapdragon 480 5G-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4.470 mAh accu, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de smartphone heeft ook nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De Nokia X20 krijgt een adviesprijs mee van 379 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Midnight Sun en Nordic Blue.

De Nokia X10 is een iets voordeligere versie met hetzelfde scherm, dezelfde processor en evenveel accucapaciteit. De smartphone heeft 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 8MP selfie-camera. De rear-camera is ook bijna hetzelfde, maar in plaats van een 64MP hoofdlens heeft de Nokia X10 een 48MP hoofdlens.

De Nokia X10 kost 309 euro (64GB) of 349 euro (128GB) en is verkrijgbaar in de kleuren Forest en Snow.

Voor mensen met een kleiner budget heeft HMD Global de Nokia G20 uitgebracht. De smartphone beschikt over een 6,5-inch HD+ LCD-scherm, een MediaTek G35-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5.050 mAh accu, een 8MP selfie-camera en opnieuw een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. Ook hier zit de vingerafdrukscanner aan de zijkant en is opnieuw een 3.5mm koptelefoonaansluiting aanwezig.

De Nokia G20 kost 169 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Night en Glacier.

De voordeligste van de vier is de Nokia G10. De smartphone heeft hetzelfde scherm, dezelfde accu en dezelfde selfie-camera als de Nokia G20. Wel heeft de Nokia G10 een iets minder krachtige MediaTek G25-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB uitbreidbare opslagruimte en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. De Nokia G10 kost 139 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Night en Dusk.

De Nokia X20 verschijnt halverwege mei in Nederland op de markt. De Nokia X10 komt begin juni. De Nokia G20 en G10 verschijnen in de tweede helft van juni op de markt.