Nokia G10 Ontvangt Android 12-update

Android 12, de nieuwste versie van Android, komt weer binnen op een nieuwe smartphone. Dit keer rolt Nokia de Android 12-update uit naar de Nokia G10. De update is op het moment van schrijven ook al beschikbaar voor Nederlandse en Belgische Nokia G10-gebruikers.

Nadat Nokia de Android 12-update vorige week al uitrolde naar de Nokia G20 en de Nokia 2.4 is de update nu beschikbaar voor de Nokia G10. Dankzij meldingen van Nederlandse en Belgische gebruikers weten we dat de update ook al in de Benelux is aangekomen.

De Android 12-update brengt een hoop aanpassingen en nieuwe functies met zich mee. Zo maakt Android 12 onder andere gebruik van het Material You-design, waarbij de kleuren van de interface zich aanpassen aan de kleuren van de ingestelde achtergrond. Ook hebben elementen en animaties een update gekregen en zijn er uitgebreidere privacy-opties aanwezig in Android 12. Dankzij de nieuwe privacy-opties krijg je meer controle over de rechten van de applicaties op je smartphone. Zo kun je bijvoorbeeld toestemming geven voor je locatie, maar alleen de geschatte locatie. Als laatste zijn er nieuwe widgets toegevoegd en moet het besturingssysteem stabieler draaien.

Je ontvangt een notificatie zodra de Android 12-update klaarstaat voor jouw Nokia G10.

