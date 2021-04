Sony Deelt Teasers Van Xperia 1 III

Sony heeft twee teasers gedeeld voor de aankondiging van de high-end Sony Xperia 1 III. De derde generatie van Sony’s vlaggenschip-smartphone krijgen we op 14 april te zien.

Op 14 april staat een evenement ingepland voor de introductie van nieuwe Sony-producten. We verwachten meerdere Xperia-apparaten te zien, waaronder de Sony Xperia 1 III en de Xperia 10 III. In het geruchtencircuit wordt ook gesproken over de Xperia Pro en een nieuwe compacte Xperia-smartphone, maar het is onduidelijk of we deze toestellen op 14 april te zien krijgen.

De onderstaande teasers laten in ieder geval alvast wat zien van de achterkant van de Xperia 1 III. Hieruit kunnen we opmaken dat de smartphone een driedubbel camera krijgt.

