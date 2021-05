Video Toont Huawei’s Eigen Besturingssysteem HarmonyOS

Huawei werkt al een lange tijd aan een eigen besturingssysteem die het Android-besturingssysteem moet vervangen op de smartphones van het bedrijf. Huawei’s eigen OS, die de naam HarmonyOS heeft gekregen, is nu te zien op de onderstaande video.

De onderstaande video geeft ons een eerste indruk van wat HarmonyOS te bieden heeft. HarmonyOS is een besturingssysteem dat op termijn waarschijnlijk Android zal vervangen op Huawei-smartphones. De Chinese fabrikant stapt over op het nieuwe besturingssysteem vanwege de Amerikaanse sancties. Deze sancties hebben ervoor gezorgd dat Huawei geen Google-diensten meer mag gebruiken op Android-smartphones.

In de onderstaande video zien we dat HarmonyOS veel lijkt op Huawei’s Android-schil EMUI. Achter de schermen gebruikt Huawei wel Android-technieken, wat is toegestaan omdat Android open-source is. HarmonyOS zal niet alleen op smartphones gebruikt worden, maar ook op andere apparaten van de fabrikant. De officiële lancering van HarmonyOS zou deze lente moeten plaatsvinden.

via [droidapp]