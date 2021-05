Google Pixel Buds A Per Ongeluk Gelekt

Google heeft via Twitter per ongeluk de naam en beelden van onaangekondigde draadloze oordopjes gedeeld. Het gaat om voordeligere oordopjes met de naam Pixel Buds A. De tweet is inmiddels weer verwijderd, maar het lijkt er op dat Google de oordopjes snel officieel zal introduceren.

Google introduceerde eind 2019 de originele Pixel Buds-oordopjes. Deze oordopjes zijn niet in Nederland op de markt gebracht. Google werkt nu aan een nieuw model van de oordopjes en de tweet lijkt een hint naar een snelle lancering van de Google Pixel Buds A.

Naast de naam verklapt de tweet ook dat de oordopjes geschikt zijn voor vernieuwde Fast Pair-koppelingstechniek. Fast Pair verbindt de oordopjes automatisch en sneller met je smartphone. Deze technologie is ook aanwezig op een aantal oordopjes van andere fabrikanten, waaronder de JBL Pro+. Wij zijn deze oordopjes momenteel aan het testen en publiceren binnenkort een uitgebreide review.

Op de afbeelding bij de tweet zien we de Pixel Buds A in de kleur wit. Volgens eerdere geruchten komt er ook een uitvoering met een witte oplaadcase en groene oordopjes. De Pixel Buds A is een goedkopere uitvoering van de originele Pixel Buds en is volgens 9to5Google niet geschikt voor slimme bediening. Hierdoor is het niet mogelijk om het volume aan te passen met veegbewegingen op de oordopjes. Ook missen de notificatielampjes in de oplaadcase die informatie geven over de accucapaciteit.

De kans is groot dat Google de Pixel Buds A later deze maand zal introduceren. Google houdt vanaf 18 mei namelijk zijn jaarlijkse Google I/O-evenement. Tijdens dit evenement toont Google doorgaans een aantal nieuwe producten.

via [androidplanet]