Samsung Bevestigt Komst Galaxy A82 5G

Geruchten over een opvolger van de Galaxy A80 gaan al geruime tijd rond, maar nu heeft Samsung de komst van de smartphone bevestigd. De opvolger met de naam Galaxy A82 5G is namelijk verschenen op de website van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

De onaangekondigde Galaxy A82 5G is verschenen op Samsung’s eigen updatepagina. Hiermee bevestigt de fabrikant de komst van de smartphone. We hebben lang op de opvolger moeten wachten, want de originele Galaxy A80 verscheen al in 2019 op de markt.

De Galaxy A80 viel vooral op door zijn uitschuifbare, kantelende camera. De Galaxy A82 5G is qua ontwerp minder spannend. Volgens Sammobile is de Galaxy A82 5G namelijk grotendeels gelijk aan de Galaxy Quantum 2, die Samsung onlangs aankondigde in thuisland Zuid-Korea. Dit zou betekenen dat de Galaxy A82 5G beschikt over een 6,7 inch-scherm met een 120Hz ververssnelheid, een Snapdragon 855+ en een reguliere selfie- en rear-camera. Samsung zal de Galaxy A82 5G waarschijnlijk binnen een aantal weken officieel introduceren. Wij zullen na de introductie alle details met jullie delen.

via [androidplanet]