Nothing Introduceert Volgende Maand De Draadloze Oordopjes ‘Ear 1’

Het nieuwe bedrijf Nothing, dat is opgestart door OnePlus mede-oprichter Carl Pei, zal volgende maand zijn eerste product introduceren. Het gaat om volledig draadloze oordopjes met de naam Ear 1.

Carl Pei verliet vorig jaar het bedrijf OnePlus om een nieuw bedrijf op te starten. Dit bedrijf heet Nothing en zal deze zomer verschillende tech-producten op de markt brengen. Het eerste product is een true wireless headset. Veel details over deze draadloze oordopjes hebben we nog niet, maar dankzij een persbericht weten we nu dat het product ‘Ear 1’ heet en dat de true wireless oordopjes in juni worden aangekondigd.

Hoe de oordopjes er uit zien is nog onduidelijk, maar Carl Pei gebruikt woorden als ‘kunstenaarschap’, ‘vertrouwen’ en ‘vakmanschap’. Ook heeft het bedrijf een teaser gedeeld. Carl Pei geeft aan dat Ear 1 slechts het begin is van een lange en spannende reis. We kunnen de komende tijd dus nog veel leuks verwachten van Nothing.

The greatest visions are not realized with the flip of a switch, but instead through countless small successes. @Nothing Ear 1 is just the start: https://t.co/RlKZFywxMN pic.twitter.com/JOejeNf634 — Carl Pei (@getpeid) May 11, 2021