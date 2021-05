Xiaomi Mi 11 Ultra Vanaf Vandaag Verkrijgbaar In Nederland

Nadat Xiaomi eerder deze maand al de Mi 11 Lite 5G lanceerde in Nederland, is de vlaggenschip-smartphone Mi 11 Ultra vanaf vandaag ook officieel in ons land verkrijgbaar. Later deze maand volgt de lancering van de Xiaomi Mi 11i.

Vanaf vandaag kun je de Xiaomi Mi 11 Ultra met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte in Nederland en België kopen voor een adviesprijs van 1199 euro. De smartphone heeft een 6,81-inch scherm met een QHD-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-processor, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en een driedubbele camera met een 50MP Samsung GN2 sensor, een 48MP periscooplens met 5X optische zoom en een 48MP groothoeklens met een kijkhoek van 128 graden. In de camera-module zit een 1,1-inch scherm die kan worden gebruikt om selfies te maken met de rear-camera en voor het tonen van notificaties.

De Xiaomi Mi 11 Ultra is verkrijgbaar bij verschillende Nederlandse webwinkels in de kleuren zwart en wit.