Nieuwe Draadloze LG TONE Free-oordopjes Met Noisecancellation

LG heeft een nieuwe versie van de draadloze TONE Free oordopjes geïnteresseerd. De FN7 wordt net als de FN6 weer geleverd met een antibacteriële oplaadcase, maar dit keer heeft LG de oordopjes uitgerust met actieve noisecancellation. De oordopjes komen eind dit jaar naar Europa.

De nieuwste versie van de draadloze oordopjes heeft hetzelfde design als de FN6 en komt opnieuw met een UVnano-oplaadcase die met uv-licht op de oortjes schijnt om 99,9 procent van de bacteriën onschadelijk te maken. Nieuw in de oplaadcase is de led die de laadstatus aangeeft. De HBS-FN7-variant beschikt nu over drie microfoons in ieder oortje die worden ingezet voor de actieve ruisonderdrukking. Hierbij worden omgevingsgeluiden weggefilterd zodat je optimaal kunt genieten van de muziek.

De FN7 maakt opnieuw gebruik van de technologie van Meridian Audio. De bijbehorende companion-app komt met vier verschillende presets om de audioweergave aan te passen. In elk oortje vinden we een 55mAh-accu, die goed is voor 5 uur luisterplezier met noise cancellation ingeschakeld en 7 uur luisterplezier zonder noise cancellation. De UVnano-oplaadcase heeft een 390mAh accu, zodat je de oordopjes meerdere keren weer volledig kunt opladen. Na 5 minuten in de oplaadcase kun je weer 1 uur naar muziek luisteren.

De LG TONE Free FN7-oortjes krijgen in Zuid-Korea een adviesprijs mee van 219.000 Koreaanse won, omgerekend ongeveer 165 euro. De oordopjes komen eind dit jaar ook naar Europa, maar we weten nog niet hoeveel de LG TONE Free FN7 hier gaat kosten.

via [tweakers]