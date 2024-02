“Nothing Phone (2a) Kost Slechts 349 Euro”

Nothing zal op 5 maart een voordeligere smartphone introduceren onder de naam Nothing Phone (2a). Nothing heeft zelf nog geen specificaties of adviesprijs bekendgemaakt, maar in het geruchtencircuit zijn al verschillende details opgedoken. Zo krijgt de smartphone volgens de laatste berichten een adviesprijs van slechts 349 euro.

Met de introductie van de Nothing Phone (2a) lijkt Nothing een andere doelgroep te willen bereiken dan met de Nothing Phone (2). Zo kost de Nothing Phone (2a) volgens de Franse website Dealabs slechts 349 euro voor de uitvoering met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Voor 399 euro krijg je 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Ter vergelijking, de Nothing Phone (2) 12GB+256GB kost 699 euro. Met de nieuwe smartphone gaat Nothing duidelijk de concurrentie aan met smartphones in het middensegment, inplaats van vlaggenschip-smartphones.

De Nothing Phone (2a) beschikt dan ook over mid-range specificaties. Volgens de geruchten krijgt de smartphone een 6,7-inch amoled-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een MediaTek Dimensity 7200 Ultra-processor. Achterop vinden we een kleine camera-module met een 50MP hoofdlens en een groothoeklens. Net als de duurdere modellen krijgt de Nothing Phone (2a) een gedeeltelijk doorzichtige achterkant met led-lampjes. Wel is deze Glyph-interface een stuk simpeler.

Na de officiële introductie op 5 maart zullen wij alle details over de Nothing Phone (2a) met jullie delen.

via [androidplanet]