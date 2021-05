“Specificaties En Beelden Van Samsung Galaxy A22 Gelekt”

Via een doorgaans goedgeïnformeerde bron zijn beelden en specificaties van de Samsung Galaxy A22 uitgelekt. De Galaxy A22 is een budget-smartphone met 5G-ondersteuning die waarschijnlijk volgende maand officieel zal worden aangekondigd.

De boven- en onderstaande beelden zijn gedeeld door de betrouwbare website 91Mobiles. De website schrijft dat er zowel een 4G-model als een 5G-model op de markt verschijnt. De specificaties van beide toestellen verschillen van elkaar. Zo heeft de Galaxy A22 4G een 6,4-inch AMOLED-scherm met een hd-resolutie, een MediaTek Helio G80-processor en een vierdubbele camera, terwijl de Galaxy S22 5G is uitgerust met een 6,4-inch lCD-scherm (Full HD), een MediaTek Dimensity 700-processor en een driedubbele camera. Beide toestellen hebben een 5000mAh accu en een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Op de beelden zien we de smartphone in de kleuren wit, zwart, paars en groen. Bovenin het scherm zit een druppelnotch voor de selfie-camera. Bij de 4G-versie (hieronder) lijkt deze druppelnotch iets kleiner.

Een introductiedatum of adviesprijs hebben we nog niet, maar de Galaxy A21s, de voorganger van de Galaxy A22, verscheen vorig jaar in juni op de markt voor een adviesprijs van 209 euro.

