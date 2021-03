OnePlus 9 (Pro) Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft vandaag de OnePlus 9-serie officieel aangekondigd. De serie bestaat uit de reguliere OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. Wij hebben hieronder alle specificaties op een rijtje gezet.

De OnePlus 9 is de nieuwste vlaggenschip van de fabrikant en de smartphone is uitgerust met krachtige specificaties. Zo heeft de OnePlus 9 een 6,55-inch AMOLED-scherm met een FHD+-resolutie van 2400 x 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen en 15W draadloos laden, dual-speakers, 5G-ondersteuning en een 16MP selfie-camera.

Achterop vinden we een 48MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 2MP monochromelens.







De OnePlus 9 Pro heeft een iets groter 6,7-inch AMOLED-scherm met een QHD+-resolutie van 3216 x 1440 pixels en dezelfde verversingssnelheid, dezelfde processor, evenveel werkgeheugen en opslagruimte, dezelfde selfie-camera en dezelfde accucapaciteit. Wel heeft de Pro-uitvoering ondersteuning voor 50W draadloos opladen.

Achterop de OnePlus 9 Pro zit een vierdubbele camera. Deze bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens, een 8MP telelens met 3x hybride en 30x digitale zoom en een 2MP monochrome lens.

De OnePlus 9 is verkrijgbaar in de kleuren Astral Black, Winter Mist en Arctic Sky voor 699 euro (8GB + 128GB) en 799 euro (12GB + 256GB). De OnePlus 9 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Morning Mist, Pine Green en Stellar Black voor 899 euro (8GB + 128GB) en 999 euro (12GB + 256GB). De smartphones zijn vanaf 31 maart verkrijgbaar, maar een pre-order plaatsen is nu al mogelijk op OnePlus.com.