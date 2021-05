“OnePlus Werkt Aan Nieuwe Smartphone Nord CE”

Volgens een betrouwbare bron krijgt de aankomende smartphone van OnePlus de naam Nord CE. Een introductiedatum hebben we nog niet, maar de bron weet wel te melden dat de OnePlus Nord CE de opvolger moet worden van de OnePlus Nord N10 5G.

Dit bericht is afkomstig van de tech-insider Max Jambor. Hij schrijft dat de opvolger van de OnePlus Nord N10 5G eerst de naam Nord N1 zou krijgen, maar dat deze naam is gewijzigd naar OnePlus Nord CE. Max Jambor heeft vaker juiste informatie gedeeld over onaangekondigde OnePlus-smartphones.





Een adviesprijs hebben we nog niet, maar aangezien de Nord CE de Nord N10 moet opvolgen verwachten we een prijskaartje tussen de 300 en 400 euro. Het gaat om een mid-range smartphone die te zien is op eerder gelekte renders. Op deze renders zien we dat OnePlus de vingerafdrukscanner heeft verplaatst naar de zijkant en dat de smartphone beschikt over een driedubbele camera. Het scherm is vermoedelijk 6,49-inch groot en onderop de smartphone vinden we een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Overige specificaties ontbreken nog.

via [androidplanet]