“Smarthome Apparaten Nu In Helft Van Nederlandse Huishoudens Aanwezig”

Smarthome producten zijn in populariteit aan het groeien in Nederlandse huishoudens. Dit blijkt uit een onderzoek van Multiscope. Ongeveer de helft van de Nederlandse gezinnen heeft nu een smartphome-apparaat in huis. Vorig jaar lag dit percentage nog op 41 procent. Het meest populaire product is slimme verlichting.

Aan het onderzoek van Multiscope hebben 5262 respondenten meegedaan. Vorig jaar kwam uit dit onderzoek dat 41 procent van de Nederlandse gezinnen één of meerdere smarthome apparaten in huis hebben staan. Het jaar daarvoor was dat bij 36 procent van de gezinnen het geval. Dit jaar is dit aantal gegroeid naar 1 op de 2 gezinnen.

In totaal staan in Nederlandse huishoudens voor 2,9 miljard euro aan smarthomeproducten. Dat is ruim 400 miljoen meer dan een jaar eerder. Slimme verlichting en schakelaars zijn goed voor 27 procent van de markt. Op de tweede plek staan slimme speakers met een marktaandeel van 22 procent. Op de derde plek, met een marktaandeel van 19 procent, staan producten uit de Energie en verwarming. Ondervraagden geven aan dat comfort en kosten besparen de voornaamste redenen zijn om een smartphome apparaat in huis te halen.

via [AW]