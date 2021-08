Google Stopt Productie Van Pixel 5 En Pixel 4a 5G

Google is gestopt met de productie van de Pixel 5 en de Pixel 4a 5G. Dit heeft het bedrijf laten weten in een statement aan de website The Verge. Google introduceerde onlangs de Pixel 5a en komt in de herfst met de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Het bedrijf zal zich volledig gaan focussen op deze toestellen.

Onlangs viel op dat de Pixel 5 en 4a 5G uitverkocht waren in de Amerikaanse webwinkel van Google en dat de toestellen verdwenen uit de Google Fi-winkel. Hierdoor wisten we eigenlijk al dat Google is gestopt met de productie van deze smartphones. Google heeft nu echter zelf bevestigd dat de smartphones niet meer worden gemaakt en dat de laatste voorraden worden verkocht.

“Met onze huidige prognoses verwachten we dat de Pixel 4a (5G) en Pixel 5 in de komende weken na de lancering van de Pixel 5a (5G) uitverkocht zullen zijn in de Amerikaanse Google Store. Deze producten zullen beschikbaar blijven via sommige partners, zolang de voorraad strekt“, schrijft Google in een statement. Huidige eigenaren hoeven zich verder geen zorgen te maken, want gebruikers kunnen op zijn minst tot eind 2023 rekenen op updates.

De Google Pixel 5 5G was al niet beschikbaar in Europa, maar de Pixel 4a-serie was dat wel. Vorige week introduceerde Google de Pixel 5a, maar deze smartphone komt alleen in de VS en Japan op de markt. De beperkte lancering heeft te maken met de wereldwijde chiptekorten.

via [tweakers]