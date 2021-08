Google Pixel 5a Officieel Aangekondigd

Google heeft zojuist de nieuwste smartphone van het bedrijf aangekondigd. De Google Pixel 5a is een mid-range smartphone met een Snapdragon 765G-processor en 5G-ondersteuning. De smartphone verschijnt alleen in Japan en de VS op de markt.

De opvolger van de Pixel 4a 5G is deze week officieel aangekondigd, maar de smartphone verschijnt dit keer beperkt op de markt. Net als andere fabrikanten heeft Google namelijk te maken met wereldwijde chiptekorten. Daarom heeft Google geen Europese lancering ingepland. De Pixel 5a kopen kan vanaf 26 augustus alleen in Japan en Amerika. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 449 dollar.

Mensen die de Pixel 5a wel kunnen kopen krijgen een toestel met een 6,34-inch Full-HD AMOLED-scherm met een 60Hz-verversingssnelheid, een Snapdragon 765G-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4680 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, eSIM-ondersteuning, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 12,2MP hoofdlens en een 16MP groothoeklens. De behuizing is waterdicht (IP67-certificaat) en heeft een 3.5mm koptelefoonaansluiting.