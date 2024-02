Voordelige OnePlus Nord N30 SE Nu In Nederland Verkrijgbaar

OnePlus heeft dit jaar al verschillende smartphones geïntroduceerd, waaronder de OnePlus Nord N30 SE. Bij de introductie van de Nord N30 SE was het nog onduidelijk of de budget-smartphone ook in Nederland op de markt verschijnt, maar nu is de smartphone opgedoken in de Nederlandse webwinkel Belsimpel. De OnePlus Nord N30 SE kost 229 euro.

De OnePlus Nord N30 SE beschikt over een 6.72-inch LCD-scherm met een resolutie van 1080 x 2400 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Mediatek Dimensity 6020-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 8MP selfie-camera, een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptesensor. De smartphone draait uit de doos op Android 13 met de OxygenOS 13-schil.

via [androidplanet]