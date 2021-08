Beelden Tonen Samsung Galaxy S21 FE Van Alle Kanten

Een goedgeïnformeerde tech-lekker heeft 3D-beelden gedeeld die de Samsung Galaxy S21 FE van alle kanten laat zien. De beelden van de voorkant, achterkant en zijkanten geeft een duidelijk beeld.

De beelden zijn verschenen op het Twitter-account van de betrouwbare tech-lekker Evan Blass. We zien dat de opvolger van de populaire Galaxy S20 FE veel lijkt op de andere toestellen in de Galaxy S21-serie. Voorop zien we een vrijwel randloos scherm en achterop een driedubbele camera. In het scherm zit een kleine ronde uitsparing voor de selfie-camera. Aan de onderkant vinden we een USB-C poort en een speaker.

We hebben nog geen releasedatum, maar naar verwachting hoeven we niet lang meer te wachten op de officiële introductie.

