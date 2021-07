“Microsoft Surface Duo 2 Te Zien Op Foto’s”

Op het internet zijn foto’s verschenen waarop een nieuwe Microsoft Surface Duo te zien zou zijn. We zien dat de smartphone net als de originele Surface Duo twee schermen heeft met daartussen een scharnier. Wel valt op dat de Surface Duo 2 aan de achterkant een grote camera-module heeft.

Op de foto’s zien we een witte en zwarte variant van de Microsoft Surface Duo 2. Het valt op dat de smartphone aan de achterkant is uitgerust met een uitstekende camera-module met daarin drie lenzen. Het zou gaan om een hoofdlens, een telelens en een ultragroothoekcamera. Volgens Windows Central tonen de foto’s een prototype die bijna af is. Omdat het om een prototype gaat kan het zijn dat het uiteindelijke product er iets anders uit komt te zien.





De schermen van de Surface Duo 2 zijn niet te zien op de foto’s, maar de scharnier tussen de schermen is wel zichtbaar. De smartphone lijkt over dezelfde scharnier te beschikken als zijn voorganger. De vingerafdrukscanner lijkt te zijn verplaatst naar de aan/uit-knop en de USB-C poort zit nu aan de rechterkant. Windows Central claimt dat de Surface Duo 2 in september of oktober gepresenteerd zal worden en dat de smartphone is uitgerust met een Snapdragon 888-processor. Ook zijn de schermen waarschijnlijk wat groter dan op de originele Surface Duo.

via [tweakers]