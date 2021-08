“Specificaties Van Microsoft Surface Duo 2 Uitgelekt”

Microsoft werkt aan een opvolger van de Surface Duo. Dit is een Android-smartphone met twee schermen en een scharnier. Via GeekBench zijn nu een aantal specificaties van de Surface Duo 2 uitgelekt. De smartphone krijgt onder andere een Snapdragon 888-processor met 8GB werkgeheugen.

De originele Surface Duo was geen heel groot succes. De smartphone ziet er interessant uit, maar heeft geen indrukwekkende specificaties en een hoog prijskaartje. Dit is natuurlijk niet de ideale combinatie. Later dit jaar zal Microsoft een nieuwe poging doen met de introductie van de Surface Duo 2. Eerder doken al beelden op en nu zijn een aantal specificaties uitgelekt.







MySmartPrice schrijft dat de benchmarkapplicatie GeekBench details heeft gepubliceerd over de Duo 2. De Surface Duo 2 lijkt onder andere een Snapdragon 888-processor te krijgen. Daarnaast vinden we 8GB werkgeheugen en waarschijnlijk 128GB of 256GB opslagruimte. Het scherm van de Duo 2 krijgt een hogere verversingssnelheid dan zijn voorganger, waardoor beelden vloeiender overkomen.

De presentaties van de enkele 11MP camera op de huidige Microsoft Surface Duo vallen erg tegen. Daarom krijgt de Surface Duo 2 een camera-upgrade. De smartphone zou dit keer zijn uitgerust met een driedubbele camera die bestaat uit een 12MP hoofdlens, een groothoeklens en een telefotolens. Daarnaast spreken de geruchten over een grotere accu en ondersteuning voor 5G en NFC. De smartphone draait op Android 11. We weten nog niet wanneer de officiële lancering zal plaatsvinden.

via [AW]