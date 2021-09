Samsung Introduceert 200 MP Camera Voor Smartphones

Samsung heeft deze week de ISOCELL HP1-sensor aangekondigd. De ISOCELL HP1 is de eerste 200MP camera voor smartphones en maakt gebruik van 4×4 pixel binning-technologie die 16 pixels tot één combineert. De sensor heeft ook ondersteuning voor het maken van 8K video’s.

Eerder dit jaar schreven wij al dat Samsung werkt aan een 200MP smartphone-camera en deze week heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant de camera officieel aangekondigd. De ISOCELL HP1 is een 200MP sensor die gebruikmaakt van pixel binning-technologie. Deze technologie combineert kleine individuele pixels tot één. In dit geval worden 16 pixels met een grootte van 0.64μm samengevoegd tot een grote 2.56μm pixel. Het resultaat is een foto’s met een 12,5 MP resolutie. De sensor kan ook kleinere pixels vormen met 2×2 pixel binning om 50MP foto’s te maken.

Voor het maken van video’s is ondersteuning voor 8K-resolutie met een maximale framerate van 30 frames per seconde. Je kunt ook 4K-videos maken met maximaal 120 frames per seconden. Vermoedelijk is de Xiaomi 12, die later dit jaar zal worden uitgebracht, de eerste smartphone die beschikt over een ISOCELL HP1-sensor.

via [AW]