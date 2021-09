Nieuw Materiaal Van LG Maakt Vouwbare Schermen Net Zo Sterk Als Glas

De markt voor opvouwbare smartphones zal de komende jaren blijven groeien. Fabrikanten werken daarom hard aan materialen die het opvouwbare scherm van deze toestellen kan verstevigen. LG Chem heeft nu een vouwbaar materiaal ontwikkeld dat op deze schermen geplaatst kan worden en even hard moet zijn als het glas op reguliere smartphones.

Alhoewel fabrikanten als Samsung de opvouwbare schermen steeds mooier en steviger maken zijn dergelijke schermen nog steeds erg krasgevoelig. Het zogeheten Real Folding Window van LG moet een einde maken aan dit probleem. De folie is bedekt met een zelf ontwikkelde coating die het scherm krasbestendiger maakt en voorkomt dat het scherm scheurt. Ook de vouwlijnen moeten minder opvallen dankzij deze stevige coating.

LG laat ook weten dat de coating dunner is dan de het materiaal dat momenteel te vinden is op vouwbare schermen. LG heeft de coating getest op 200.000 buigingen beide kanten op en het materiaal kan ook in oprolbare ontwerpen gebruikt worden. De massaproductie van LG’s Folding Window zal in 2022 starten.

