Xiaomi Geeft Nieuwe Smartphones 4 Jaar Lang Updates

Steeds meer fabrikanten zien in dat lange software-ondersteuning belangrijk is voor smartphone-gebruikers. Daarom hebben verschillende fabrikanten hun updatebeleid de afgelopen jaren bijgewerkt. Zo heeft Xiaomi nu laten weten dat de Xiaomi 11T-serie kan rekenen op drie jaar lang Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates.

Net als Samsung en OnePlus gaat Xiaomi zijn nieuwe smartphones langer ondersteunen. De Xiaomi 11T is de eerste smartphone die onder dit nieuwe beleid valt. Albert Shan, Head of Product & Technology, Xiaomi International, deelde het volgende over Xiaomi’s besluit. “Vanwege de voortdurende verbetering van smartphonehardware wordt de levenscyclus van een smartphone ook langer, wat betekent dat gebruikers hun smartphones niet zo vaak hoeven te vervangen. Om deze reden hechten meer consumenten veel belang aan het ontvangen van de nieuwste updates van het besturingssysteem, samen met de nieuwste functies.“

In een disclaimer schrijft de fabrikant wel dat beschikbaarheid van upgrades en functies van het Android-besturingssysteem van apparaat tot apparaat en van markt tot markt kan variëren. Zo kan het voorkomen dat de uitrol van bepaalde updates niet lukt vanwege lokale regelgeving, markt of andere factoren. Een 100% garantie kan Xiaomi dus niet geven.

De Xiaomi 11T-serie zal op 15 september officieel worden geïntroduceerd. Xiaomi heeft al bekendgemaakt dat de Xiaomi 11T Pro onder andere met 120 Watt kan snelladen.

