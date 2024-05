Netflix Verhoogt Abonnementsprijzen In Nederland En België Met 1 Tot 3 Euro

Netflix heeft in Nederland en België opnieuw prijsverhogingen doorgevoerd. De prijzen van alle drie de abonnementen gaan omhoog. De nieuwe prijzen gelden per direct voor nieuwe klanten.

Zowel in Nederland als in België gaan klanten meer betalen voor een Netflix-abonnement. Dit blijkt uit de nieuwe tarieven die Netflix op zijn site heeft geplaatst. De prijzen in Nederland en België verschillen wel van elkaar.

Zo gaan we in Nederland 8,99 euro betalen voor een Basic (720p) abonnement. Voorheen waren we 7,99 euro kwijt voor een Basic-abonnement. In België betaalden klanten al 8,99 euro per maand, maar die prijs gaat omhoog naar 9,99 euro.

Voor een Standard (1080p)-abonnement betalen we in Nederland voortaan 13,99 euro inplaats van 11,99 euro en voor een Premium (4K)-abonnement ben je 18,99 euro kwijt in plaats van 15,99 euro.

In België stijgt de prijs van een Standard (1080p)-abonnement van 13,49 euro naar 14,99 euro en de prijs van het Premium (4K)-abonnement van 17,99 euro naar 19,99 euro. Met de nieuwe prijzen betaal je in België voor elk abonnement precies 1 euro meer dan in Nederland. Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer Netflix de nieuwe prijzen bij bestaande klanten in rekening zal brengen.

