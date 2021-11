Eerste Details Van Motorola Moto G Power 2022 Opgedoken

Motorola is van plan om volgend jaar een nieuwe Moto G Power te introduceren. De eerste geruchten over de Moto G Power 2022 zijn inmiddels opgedoken. Via Giznext zijn zowel beelden als specificaties uitgelekt.

Motorola heeft al verschillende Moto G Power-toestellen op de markt gebracht, waarbij de fabrikant zich voornamelijk focust op de grote accucapaciteit. Via de website Giznext zijn nu afbeeldingen en specificaties opgedoken van de aankomende Moto G Power 2022.

De Moto G Power 2022 lijkt erg veel op zijn voorganger. Op de renders zien we een smartphone met een 6,5-inch scherm en redelijke dikke schermranden. In het scherm zit een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant en de behuizing bestaat waarschijnlijk uit plastic. Volgens de bron beschikt de Moto G Power 2022 over een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. Het scherm heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een MediaTek Helio G37-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte en een 5000 mAh accu die je kunt opladen met de meegeleverde 10W oplader. De smartphone draait uit de doos op Android 11.







Het is nog onduidelijk of de Moto G Power (2022) ook in Nederland op de markt verschijnt. De Moto G Power (2021) is namelijk niet in Nederland uitgebracht. De Moto G9 Power met een 6000 mAh accu is wel in Nederland verkrijgbaar.

via [androidplanet]