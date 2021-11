Welke sim only abonnement is geschikt voor jouw telefoon?

Zo kies je het geschikte sim only abonnement voor jou uit

Ben jij benieuwd welk sim only abonnement geschikt is voor jouw telefoon? Misschien overweeg je voor Prepaid te kiezen, maar sim only kan je wellicht meer voordelen opleveren. Sluit je een nieuw mobiel abonnement af, dan kan het soms lastig kiezen zijn. Je kunt namelijk uit diverse soorten providers kiezen en ook zijn er diverse soorten smartphones op de markt. Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar wat jij precies zoekt in een abonnement. In dit artikel vertellen wij je hoe je erachter komt welk sim only abonnement geschikt is voor jouw telefoon.

Bedenk wat je nodig hebt

Allereerst is het van belang na te denken over wat je precies nodig hebt in een abonnement en welke extra opties je wilt gebruiken. Er worden per provider diverse bundels en extra’s aangeboden, wat de keuze vrij lastig maakt. De ene bundel lijkt namelijk aantrekkelijker dan de andere. Bekijk eerst eens hoeveel je verbruikt. Misschien bel je veel of maak je meer gebruik van het internet. Maak je veel gebruik van de mobiele telefoon en van zowel bellen als internet, dan is een grotere bundel wellicht een betere optie. Goed om te weten is dat je tegenwoordig al voor een paar euro onbeperkt kunt bellen.

Kies je voor een nieuw toestel of sim only?

Bedenk ook of je een nieuwe telefoon wilt of nog tevreden bent met je huidige telefoon. Dit is belangrijk om te weten voordat je een nieuw abonnement afsluit. Als je langer dan 1 of 2 jaar met je telefoon doet, is het handig om voor een goedkoop Sim only onbeperkt bellen abonnement te kiezen. Mocht je echter de nieuwste technische snufjes op je telefoon willen hebben, dan is een nieuwe telefoon een betere optie. Echter betaal je hierbij wel een stuk meer voor je abonnement. Let er dan ook op dat je niet teveel betaalt.

Voor welke provider kies je?

Denk na over de provider waarvoor je wilt kiezen. Veel providers zijn vrij goedkoop. Andere providers bieden weer een betere klantenservice of meer keuze. Let op deze punten als je de keuze maakt voor een nieuwe provider. Zorg ervoor dat je je goed inleest en bekijk ook de reviews van andere gebruikers van de providers. Zo kun je uiteindelijk de beste provider kiezen die geheel aansluit bij jouw behoeften.