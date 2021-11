OnePlus heeft tijdens een kleinschalige presentatie in Nederland de OnePlus Nord 2 × PAC-MAN-editie aangekondigd. Deze speciale editie van de in juli gelanceerde OnePlus Nord 2 5G staat helemaal in het teken van Pac-Man.

De OnePlus Nord 2 × PAC-MAN-editie heeft hetzelfde design als de OnePlus Nord 2, maar met een dubbele film achtercover die is voorzien van een ontwerp dat doet denken aan beide merken. De achterkant van de behuizing bevat namelijk het elegante ontwerp van OnePlus gecombineerd met typische PAC-MAN-elementen. De volume-knop aan de zijkant heeft dezelfde donkerblauwe kleur als de TURN-TO-BLUE uit de Pac-Man games.

In de verpakking vinden we een DIY-PAC-MAN-telefoonhouder, met daarop populaire figuurtjes uit het originele spel. Uiteraard heeft de interface ook een make-over gehad. Zo heeft OxygenOS klassieke pictogrammen die nu een leuke pixelachtige esthetiek hebben gekregen. Dit design is geïnspireerd op lo-fi videogames. Ook zijn er statische en dynamische Pac-Man achtergronden toegevoegd die je kunt ontgrendelen door uitdagingen op het apparaat te voltooien. Op deze manier kun je ook beltonen en fotostickers ontgrendelen. Andere toevoegingen zijn een aangepaste camerafilter, aangepaste animaties en het vooraf geïnstalleerde spel PAC-MAN 256.





De OnePlus Nord 2 × PAC-MAN-editie beschikt over dezelfde specificaties als de reguliere OnePlus Nord 2, maar is alleen verkrijgbaar met 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslagruimte. De smartphone is vanaf vandaag te koop voor 529 euro.