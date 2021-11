Samsung Deelt Updateschema Van Android 12

Samsung is begin deze week begonnen met de uitrol van Android 12 met de One UI 4.0-schil voor de Galaxy S21-serie. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft ook een updateschema gedeeld die laat zien wanneer de andere smartphones van Samsung een Android 12-update ontvangen.

De Galaxy S21-smartphones zijn de eerste niet-Pixel smartphones die een update naar Android 12 ontvangen. Uiteraard vragen andere Samsung-gebruikers zich nu af wanneer hun toestel aan de beurt is. Op het Koreaanse forum voor Samsung Members verscheen kort een overzicht met de updateplannen voor de komende tijd. Dit overzicht is door Samsung inmiddels weer verwijderd, maar niet voordat verschillende media het overzicht hebben overgenomen.

November 2021: Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21

Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 December 2021: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra, Z Fold 2, Z Flip

Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra, Z Fold 2, Z Flip Januari 2022: Galaxy Z Fold, Note 10, Note 10+, Galaxy S20 FE, S10, S10+, S10e, A52s, A42

Galaxy Z Fold, Note 10, Note 10+, Galaxy S20 FE, S10, S10+, S10e, A52s, A42 Februari: Galaxy Tab S7, S7+

Galaxy Tab S7, S7+ April: Galaxy A51, Tab S7 FE, A90, Tab S6

Galaxy A51, Tab S7 FE, A90, Tab S6 Mei: Galaxy Tab S6 Lite, Tab Active 3, A32, A31, A12, Tab A7 (2020)

Galaxy Tab S6 Lite, Tab Active 3, A32, A31, A12, Tab A7 (2020) Juni: Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A7 Lite Juli: Galaxy A21s, Xcover 5, M12

Het is niet helemaal duidelijk waarom Samsung dit overzicht heeft verwijderd. Mogelijk is de data nog niet helemaal juist of was de fabrikant niet van plan om het overzicht nu al te delen. Wel is duidelijk dat de komende maanden veel smartphones een One UI 4.0-update ontvangen.

De bron heeft ook nog een andere lijst gedeeld. Deze is afkomstig van Samsung in het Midden-Oosten en Brazilië. Dit lijstje wijkt iets af, maar toont veel meer smartphones.

via [droidapp]