Nubia Red Magic 8 Pro Gaming-smartphone Komt Naar Benelux Voor 650 Euro

Nubia heeft bekendgemaakt dat de Red Magic 8 Pro over zo’n twee weken in Nederland en België op de markt zal verschijnen. De zwarte versie krijgt een adviesprijs mee van 650 euro en de transparante versie kost 750 euro.

De Red Magic 8 Pro is een krachtige smartphone die speciaal is gemaakt voor gamers. De smartphone beschikt onder andere over een 6,8-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1116×2480 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, een 16MP in-display selfie-camera, een in-display vingerafdrukscanner, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.

Nubia heeft de Red Magic 8 Pro voorzien van een uitgebreide 3d-vapor chamber en een ingebouwde ventilator die maximaal aan 20.000 toeren per minuut kan draaien. Dit moet de smartphone koel houden tijdens lange game sessies. Ook is de behuizing uitgerust met aanraakgevoelige schouderknoppen voor gamers.

De accu heeft een capaciteit van 6000 mAh en kan met een maximale snelheid van 65W snelladen. De zwarte versie van de Red Magic 8 Pro heeft 12GB lpddr5x werkgeheugen en 256GB UFS 4.0 opslagruimte. De transparante versie heeft 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte.

via [tweakers]