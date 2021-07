OnePlus Nord 2 5G Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft deze week de opvolger van de OnePlus Nord aangekondigd. De Nord 2 5G is een nieuwe mid-ranger die voor een adviesprijs van 399 euro op de markt verschijnt. De smartphone heeft een betere camera, krachtigere hardware en een nieuw design gekregen.

In een korte tijd heeft OnePlus een hoop smartphones in de Nord-serie uitgebracht. De nieuwste en krachtigste in deze serie is de OnePlus Nord 2 5G. De Nord 2 5G heeft een 6,43-inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz, een krachtige MediaTek Dimensity 1200-processor met 5G-ondersteuning, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een monolens.

De OnePlus Nord 2 5G draait op Android 11 en krijgt in ieder geval een update naar Android 12 en 13. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren grijs en blauw voor 399 euro (8GB + 128GB) of 499 euro (12GB + 256GB). De OnePlus Nord 2 5G is vanaf 28 juli in Nederland verkrijgbaar.