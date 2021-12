Philips Introduceert Smartphone Voor Slechts 69 Euro

Philips heeft in China een smartphone uitgebracht voor een adviesprijs van omgerekend slechts 69 euro. Uiteraard gaat het om een budget-smartphone, maar de Philips PH1 is niet slecht voor een toestel van slechts zeven tientjes.

Bij het merk Philips denken we vooral aan lampen en apparatuur voor in huis, maar in China heeft de fabrikant nu een smartphone op de markt gebracht. De voordeligste versie van de Philips PH1 kost 499 yuan, omgerekend ongeveer 69 euro. Voor meer opslagruimte betaal je omgerekend 107 euro.

De Philips PH1 beschikt over een 6,5-inch scherm met een HD-resolutie en een druppelnotch voor de 5MP selfie-camera. Intern vinden we een Unisoc T310-processor, 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte die je niet kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4700 mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een dubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. Een vingerafdrukscanner ontbreekt en de smartphone is verkrijgbaar in de kleuren blauw, zwart en rood.

Of de smartphone ook naar Europa komt en wat voor adviesprijs de smartphone in dat geval meekrijgt is nog onduidelijk.

via [androidplanet]