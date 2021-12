Rabobank Storing: Klanten Kunnen Tijdlijn Niet Laden [UPDATE]

Misschien is het je al opgevallen, maar veel gebruikers ervaren momenteel problemen met internetbankieren van Rabobank. Wanneer je op dit moment wilt inloggen op je mobiele bankier-app en vervolgens op je rekeningnummer klikt, dan krijg je mogelijk de melding “Kan tijdlijn niet laden” te zien.

Op allestoringen.nl stromen momenteel klachten binnen van Rabobank gebruikers die hun account niet kunnen bereiken. Ook op de redactie ervaren wij dit probleem. Wij kunnen wel inloggen en krijgen gewoon onze verschillende accountnummers te zien, maar zodra wij een account selecteren zien wij geen overzicht van de laatste betalingen, maar simpelweg de melding “Kan tijdlijn niet laden“.

Het is onduidelijk of iedereen last heeft van dit probleem en wanneer het probleem verholpen zal zijn. Op de site van Rabobank staat op het moment van schrijven niks over geplande onderhoud of storingen.

UPDATE: Het probleem lijkt te zijn opgelost.