“Introductie Samsung Galaxy S21 FE Op 11 Januari”

Nu 2022 nadert kunnen we weer uitkijken naar de introductie van vele nieuwe smartphones. Eén van deze smartphones is de Galaxy S21 FE “Fan Edition”. Tot nu toe was het nog onduidelijk op welke dag Samsung deze smartphone wil introduceren, maar een bekende tech-lekker heeft ons nu een datum gegeven.

In eerste instantie zou de introductie van de Galaxy S21 FE al lang hebben moeten plaatsvinden, maar vanwege een wereldwijde chiptekort en het succes van andere Samsung-smartphones heeft Samsung de introductie moeten uitstellen. Inmiddels was het al duidelijk dat Samsung de S21 FE begin 2022 eindelijk zal introduceren, maar een exacte datum hadden we nog niet. De doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Evan Blass heeft nu echter laten weten dat Samsung de Galaxy S21 FE op 11 januari 2022 officieel zal aankondigen.

Renders en specificaties van de Galaxy S21 FE zijn eerder al uitgelekt. De smartphone beschikt waarschijnlijk over een 6,4-inch Dynamic AMOLED-scherm met een 120Hz-verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner, een Qualcomm Snapdragon 888-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu en een 32MP selfie-camera. De driedubbele rear-camera heeft een 12MP hoofdlens met een f/1.8 diafragma en optische beeldstabilisatie, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom. De behuizing is 7,9mm dun en heeft een IP68-certificering. De voordeligste uitvoering krijgt waarschijnlijk een adviesprijs mee van 749 euro.

via [droidapp]