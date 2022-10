Storing ABN Amro: Bankieren En Inloggen Mobiele App Niet Mogelijk

Nadat Rabobank gisteren last had van een storing is vandaag de ABN Amro aan de beurt. Klanten klagen dat ze niet kunnen inloggen in de mobiele-app van de bank en niet online kunnen bankieren.

Wil je inloggen in ABN Amro, maar lukt dit niet, dan ligt dit niet aan jou. Veel klanten ervaren sinds half 9 vanmorgen namelijk hetzelfde probleem. Sinds donderdagmorgen heeft ABN Amro te maken met een storing, waardoor klanten die inloggen een melding krijgen waarin staat dat er iets is misgegaan. Hierdoor kunnen geen handelingen worden uitgevoerd.

ABN Amro is op de hoogte van het probleem, en werkt aan een oplossing. Het is echter nog onduidelijk wanneer klanten weer kunnen inloggen, maar vermoedelijk is het probleem snel verholpen.