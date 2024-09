Rabobank Heeft Opnieuw Last Van Storing

Misschien is het je al opgevallen, maar Rabobank heeft voor de tweede keer in twee dagen last van een storing. Ook hier op de redactie werkt de mobiele app niet naar behoren.

Momenteel werkt internetbankieren van Rabobank niet naar behoren. Wanneer ik zelf inlog in de mobiele Rabobank-app is mijn reguliere rekening wel zichtbaar, maar mijn spaarrekening niet. Ik heb wel een betaling kunnen uitvoeren, maar andere Rabobank-klanten melden dat ze dit niet kunnen. Ook kunnen veel mensen hun investeringen niet inzien. De problemen lijken dus erg te variëren.

Op de website Allestoringen.nl stromen al sinds half 4 vanmorgen klachten binnen. Op het moment van schrijven is de storing nog niet opgelost. Rabobank schrijft op zijn website dat de bank op de hoogte is van de storing en dat de bank er alles aan doet om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.