Tips Om Te Besparen Op Je Mobiele Kosten

Leven zonder mobiel is vrijwel niet meer mogelijk en daarom heeft bijna iedereen 24/7 een smartphone op zak. Helaas is niks in het leven gratis, dus ook het gebruik van een smartphone niet. Gelukkig zijn er wel manieren om de kosten zo laag mogelijk te houden. In dit artikel bespreken wij een paar punten die je kunt volgen als je minder wilt betalen voor jouw abonnement en mobiel.

De kosten van de mobiel kunnen we opdelen in twee groepen, de kosten voor de smartphone zelf en de kosten voor het bijbehorende abonnement. Laten we eerst kijken naar het abonnement. Bij het afsluiten van een abonnement is het belangrijk om eerst naar jouw smartphonegedrag te kijken. Providers promoten namelijk vaak interessante aanbiedingen, met woorden als “onbeperkt data” en “geen aansluitkosten”, maar het is belangrijk om je hierdoor niet te laten verleiden. Bedenk goed of je überhaupt wel onbeperkte data nodig hebt. Geen aansluitkosten klinkt ook goed, maar als je bij een andere provider wel aansluitkosten moet betalen terwijl de maandelijkse kosten van het abonnement bij deze provider lager uitvallen, dan ben je bij deze provider waarschijnlijk alsnog goedkoper uit.

Ook zijn belminuten en smsjes voor veel mensen volledig overbodig geworden. Betaal dus niet voor services die je niet gebruikt en vergelijk telecomproviders met behulp van Vodafone, Simyo en Simpel reviews. Voor mensen met een kleiner budget raden wij aan om een provider te zoeken die het toelaat om je overgebleven tegoed mee te nemen naar de volgende maand. Voor mensen die vaker naar het buitenland gaan is het ook belangrijk om de roamingkosten van de providers te controleren.

Mensen met kleine bundels kunnen gebruikmaken van kostenbesparende apps. Heb je weinig SMS-mogelijkheden, gebruik dan diensten als WhatsApp. Heb je een kleine databundel, zorg er dan voor dat applicaties die op de achtergrond draaien een zo’n beperk mogelijke toegang hebben tot het internet. Wil je videobellen check dan eerst of er een wifi-netwerk in de buurt is waarmee je kunt verbinden.

Niet alleen bij de aanschaf van een abonnement moet je providers vergelijken en rekening houden met verborgen kosten. Ook op de aanschaf van een smartphone zelf kun je kosten besparen. Zo is een smartphone die je “krijgt” bij een abonnement niet gratis. De kosten van de smartphone betaal je namelijk terug via je maandelijkse betaling voor je abonnement. Ook staat de smartphone die je “krijgt” bij je abonnement geregistreerd als lening, wat negatieve gevolgen kan hebben als je tijdens de afbetaling van je smartphone een lening voor je auto of huis wilt afsluiten. Hierdoor is het soms voordeliger om een sim-only abonnement te gebruiken en een losse smartphone te kopen. Check GSMweb reviews om de abonnementkosten en toestelkortingen te vergelijken en te ontdekken hoeveel je daadwerkelijk moet betalen voor de smartphone bij je abonnement.

Heb je je smartphone eenmaal binnen, verzorg je smartphone dan goed om je toestel zo lang mogelijk te kunnen gebruiken en je niet binnen een jaar weer een hoop geld moet uitgeven aan reparaties of een nieuwe smartphone. Het scherm en de accu zijn vaak de eerste onderdelen die kapot gaan, daarom kan de aanschaf van een hoesje en screenprotector op termijn kostenbesparend zijn. Ook gaat de accu langer mee als je energiebesparende stappen uitvoert, zoals het verlagen van de schermverlichting en het uitschakelen van GPS en Bluetooth,. En vergeet niet om applicaties die op de achtergrond draaien af te sluiten.