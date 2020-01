Slimme Ring Deurbellen: Hou Met Je Smartphone De Voordeur In De Gaten

De technologie in en rondom het huis wordt steeds uitgebreider en deze slimme apparaten kunnen steeds vaker met elkaar worden verbonden. Een goed voorbeeld is de deurbel, die nu niet meer alleen bestaat uit een knopje die geluid maakt, maar ook uit een camera, speaker, microfoon en netwerkverbinding. Het voordeel hiervan is dat je de voordeur van een afstand in de gaten kunt houden op je mobiel.

Er zijn inmiddels verschillende slimme deurbellen verkrijgbaar, maar de video doorbell van Ring is een hele bekende. De Ring deurbel is voorzien van een camera die scherpe beelden in Full HD-resolutie met een kijkhoek van 160 graden kan opnemen, waardoor je vanaf de bank of een andere locatie kunt zien wie er voor de deur staat wanneer ze aanbellen. Dankzij infrarood verlichting kun je de camera ook in het donker gebruiken. Zodra er iemand aanbelt ontvang je een melding op je telefoon, waarna je via een bijbehorende app de camera kunt openen en zelfs gesprekken kunt voeren met de persoon aan de voordeur. Kun je op dat moment de deur even niet openen, omdat je bijvoorbeeld op het toilet zit, dan is het mogelijk om via de smartphone even te zeggen dat ze wat langer moeten wachten of dat de postbode het pakketje gewoon bij de deur mag achterlaten.

Een Ring Video Doorbel kun je aansluiten op de bestaande 16 of 24 volt bedrading. Je moet er wel voor zorgen dat de WiFi-verbinding bij de voordeur sterk genoeg is. Deze verbinding heb je namelijk nodig om de opgenomen beelden rechtstreeks op te slaan in de cloud, zodat je deze later kunt terugkijken. Een ring deurbel installeren kun je als je handig bent zelf doen, maar er zijn ook Smart Home Installateurs die dit voor jou kunnen regelen. Hiervoor betaal je eenmalig een bedrag en weet je dat alles naar behoren werkt zodat je huis weer een stukje veiliger is.

Er zijn inmiddels een hoop verschillende Ring deurbellen verkrijgbaar, variërend van enkel een deurbel tot setjes met bewegingssensoren, extra camera’s en sloten. De Ring deurbel kost ongeveer 100 euro.